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calciomercato
Inter-Solet, ci siamo: definiti i dettagli dell’operazione. Ma prima l’Udinese…
Prosegue il pressing dell'Inter per Oumar Solet: il difensore francese è ritenuto l'elemento ideale per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro in vista della prossima stagione, e la dirigenza interista è al lavoro da tempo per trovare la chiave giusta per convincere l'Udinese.
Secondo il Corriere della Sera, l'operazione sarebbe ormai arrivata alle battute finali: "Il presidente Marotta e il d.s. Ausilio lavorano per mettere a disposizione di Cristian Chivu Oumar Solet. Il centrale difensivo a breve rinnoverà il contratto con l'Udinese prima di essere ceduto in prestito con obbligo di riscatto ai nerazzurri. L'archiviazione nel procedimento penale dalle accuse di violenza sessuale ha segnato il cambio di passo nella trattativa".
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