Nell'editoriale per TMW, Luca Calamai, giornalista, ha parlato così del futuro di Marco Palestra e della trattativa con l'Inter

Marco Astori Redattore 7 giugno - 11:00

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Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Calamai, giornalista, ha parlato così del futuro di Marco Palestra e della trattativa con l'Inter: "L’Inter lo vuole. Il presidente Marotta ne ha parlato anche nell’ultima sua intervista. Tradendo quella che è una regola di mercato cioè non mostrarsi troppo interessati a obiettivi concreti.

Ma la società nerazzurra gioca a carte scoperte e ha avuto l’abilità di convincere questo gioiello a sposare il progetto Inter. Rendendo meno pericolose le attenzioni di grandi club come Manchester City o Newcastle. Non basta però il via libera di Palestra per dichiarare chiusa l’operazione. La Dea è una bottega cara e la famiglia Percassi ha la forza per resistere a certi ricatti. Lo ha dimostrato proprio a Marotta un anno fa nella vicenda Lookman.

Ma il clima tra Atalanta e Inter ora è diverso. La società nerazzurra ha seguito un percorso lineare in questa trattativa. Si può chiudere a 45 milioni magari con qualche bonus. E per l’Inter sarebbe un gran colpo. Che potrebbe ricordare l’operazione Barella-Cagliari".