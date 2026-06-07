Tutto su Oumar Solet in difesa: l'Inter ha scelto il classe 2000 dell'Udinese per rinforzare il reparto arretrato ed è pronta all'affondo decisivo

Marco Astori Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 09:32)

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Tutto su Oumar Solet in difesa: l'Inter ha scelto il classe 2000 dell'Udinese per rinforzare il reparto arretrato ed è pronta all'affondo decisivo. Ecco i dettagli Da La Gazzetta dello Sport: "Il club friulano valuta Solet 25 milioni e l’Inter, che vorrebbe provare a piazzare questo colpo in tempi ragionevolmente brevi (l’ideale sarebbe consegnarlo a Chivu per il ritiro in Germania di metà luglio), sta preparando l’offerta giusta per evitare che sul difensore piombi qualche altra pretendente. La prossima settimana potrebbe essere già quella buona per un’accelerata che possa coincidere con un’ulteriore ventata di ottimismo per questa operazione.

Lato giocatore, lui ha già espresso il suo gradimento per la destinazione, senza approfondire altri sondaggi di club francesi e inglesi che si sono interessati alla sua situazione (il contratto scadrà nel 2027); mentre in altri tempi aveva dispensato apprezzamenti per Milano. Insomma, il difensore di Melun — comune di poco più di 40 mila abitanti a circa 41 chilometri dal centro di Parigi — arriverebbe in una squadra con l’ambizione di confermarsi in Italia e la necessità di rilanciarsi in Champions e in una città che ama.

Una fumata bianca renderebbe indimenticabile la sua estate. Ma torniamo ai 25 milioni che vuole l’Udinese. L’Inter potrà arrivare alla cifra richiesta proponendo un prestito oneroso — sui 2,5 milioni — con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici da raggiungere, quasi da renderlo (più nella sostanza che nella forma) un acquisto a titolo definitivo. E in un colpo solo tutte e tre le parti si stringerebbero la mano col sorriso: l’Inter si ritroverebbe col difensore, già conoscitore del campionato, che desidera, l’Udinese potrebbe festeggiare una plusvalenza maiuscola (arrivò da svincolato) e Solet finirebbe nella squadra e nella città che sogna".