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calciomercato
CdS – Inter, Nico Paz piace anche a Oaktree. E Chivu lo ritiene…
Nico Paz è il grande sogno di mercato dell'Inter. I nerazzurri attendono sviluppi dai dialoghi tra Como e Real Madrid, per capire se ci sarà possibilità di inserirsi. Lo scopriremo tra qualche ora. L'argentino mette d'accordo tutti tra viale della Liberazione e Appiano Gentile. Si legge infatti:
"L’arrivo dell’argentino metterebbe d’accordo tutti nella piramide nerazzurra, dalla proprietà che è in cima e che coltiva la speranza di mettere a segno un colpo mediatico, all’allenatore che ha già un piano chiaro su di lui: lo ritiene assolutamente compatibile con il modulo attuale dei nerazzurri.
Lo spogliatoio spalancherebbe le porte a Nico Paz, nel caso in cui il giocatore stesso dovesse dimostrarsi convinto della destinazione: in questo senso i dialoghi con Lautaro nello spogliatoio della nazionale in questi giorni potranno aiutarlo a schiarirsi le idee. È importante per l’Inter che ogni nuovo acquisto sia convinto della scelta fatta".
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