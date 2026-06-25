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fcinter1908 calciomercato mercato inter CdS – Inter, Nico Paz piace anche a Oaktree. E Chivu lo ritiene…

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CdS – Inter, Nico Paz piace anche a Oaktree. E Chivu lo ritiene…

Nico Paz Inter
L'argentino è un profilo che mette d'accordo tutti in casa nerazzurra: l'Inter spera di poter provare l'affondo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Nico Paz è il grande sogno di mercato dell'Inter. I nerazzurri attendono sviluppi dai dialoghi tra Como e Real Madrid, per capire se ci sarà possibilità di inserirsi. Lo scopriremo tra qualche ora. L'argentino mette d'accordo tutti tra viale della Liberazione e Appiano Gentile. Si legge infatti:

Nico Paz Inter

"L’arrivo dell’argentino metterebbe d’accordo tutti nella piramide nerazzurra, dalla proprietà che è in cima e che coltiva la speranza di mettere a segno un colpo mediatico, all’allenatore che ha già un piano chiaro su di lui: lo ritiene assolutamente compatibile con il modulo attuale dei nerazzurri.

Lo spogliatoio spalancherebbe le porte a Nico Paz, nel caso in cui il giocatore stesso dovesse dimostrarsi convinto della destinazione: in questo senso i dialoghi con Lautaro nello spogliatoio della nazionale in questi giorni potranno aiutarlo a schiarirsi le idee. È importante per l’Inter che ogni nuovo acquisto sia convinto della scelta fatta".

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