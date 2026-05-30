L'Inter, alla luce dell'addio di Acerbi e Darmian e della posizione ancora da definire di de Vrij, dovrà agire per puntellare la difesa

L'Inter, alla luce dell'addio di Acerbi e Darmian e della posizione ancora da definire di de Vrij, dovrà agire sicuramente sul mercato per puntellare la difesa. L'inizio è stato il riscatto di Akani ma sicuramente arriverà un colpo, forse due.

Sul taccuino dell’Inter c’è un nome cerchiato di rosso con tanto di sottolineatura: è Oumar Solet, centrale difensivo dell’Udinese da tempo nel mirino dei piani alti. Il prescelto per sbarcare ad Appiano ed entrare a far parte della difesa che verrà. Salutato Acerbi, in scadenza di contratto, e probabilmente anche De Vrji, la retroguardia di Chivu avrà bisogno di un centrale forte per poter difendere scudetto e Coppa Italia. Il francese, 26 anni, reduce da un’annata e mezza da titolare tra le fila friulane, è il primo obiettivo, scrive la Gazzetta dello Sport.

Dal Friuli filtra un messaggio preciso: per Solet si sta ragionando su un accordo lungo, almeno fino al 2031. Il manifesto di come i piani alti ci puntino parecchio.

Offerto a sorpresa Harry Maguire — "Sul telefono di Marotta e Ausilio arrivano chiamate continue da tutti i Paesi, comunque. L’ultima aveva il prefisso inglese. All’Inter è stato proposto Harry Maguire, 33 anni, centrale difensivo dello United rimasto fuori dai convocati di Tuchel per il Mondiale. L’inglese è legato ai Red Devils fino al 2027. Ha allungato il suo accordo ad aprile di quest’anno. Arriva da una stagione conclusa al terzo posto con due gol e due assist in 25 partite in tutte le competizioni (di cui 23 in Premier). Ha saltato diversi match per un infortunio alla coscia rimediato a fine novembre. Nel 2019 diventò il difensore più pagato della storia del calcio, un record poi superato da Josko Gvardiol nel 2023. All’epoca lo United investì 87 milioni per strapparlo al Leicester. In estate potrebbe lasciare Manchester. L’Inter resta alla finestra, ma le priorità sono altre"