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Sono giorni caldi per il mercato dell'Inter, che guarda al futuro e programma le prossime mosse. In attesa di novità in entrata (ma anche in uscita), i nerazzurri potrebbero infatti presto chiudere per la firma sul rinnovo di Pio Esposito. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:

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"Pio si prepara a firmare il nuovo contratto, che sarà adeguato nello stipendio e prolungato fino al 2031, il massimo consentito dai regolamenti, proprio come è successo a Bisseck nei giorni scorsi. La tavola è già apparecchiata, bisogna solo incontrarsi e sedersi al banchetto per alzare i calici. Succederà verosimilmente intorno a Ferragosto. L’intuizione di Marotta e Ausilio, che lo blindarono lo scorso anno dopo i 19 gol segnati in serie B con lo Spezia con un quinquennale da 1 milione netto a stagione, è stata utile ad allontanare ogni ipotesi di addio".

"Il ritocco sarà molto di più, una specie di promessa di fedeltà reciproca, visto che gli emolumenti verranno quasi triplicati. Era ciò che voleva il giocatore, nato calcisticamente all’Inter e felice di lavorare con il maestro Chivu, e quello che speravano i tifosi, ormai stregati da questo giovane corazziere che ha saputo conquistarsi con tenacia ogni singolo metro di campo. Pio è lo spot vivente di un vecchio principio meritocratico: il lavoro paga".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)