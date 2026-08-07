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L'Inter non ha ancora alzato bandiera bianca per Cristian Romero, nonostante il forte inserimento dell'Atletico Madrid. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, in queste ore avrebbe telefonato al difensore del Tottenham, con cui ha vinto il Mondiale in Qatar nel 2022 con l'Argentina, per provare a convincerlo a trasferirsi a Milano. Ecco il retroscena:

"A un certo punto, sul display, è spuntato un numero stranoto: "Cuti, allora che fai? Dai che ti aspettiamo all’Inter...". Era Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, spalleggiato da Javier Zanetti, ha chiamato Cristian Romero per convincerlo a virare su Appiano Gentile. I due hanno vinto un Mondiale insieme, due coppe America e la "Finalissima" contro l'Italia".

"Un pressing tutto argentino per riuscire a strappare il sì definitivo per il centrale richiesto da Chivu. Un’operazione tutt’altro che semplice, però: su Romero c’è l’Atletico Madrid di Simeone (...). Lautaro e Zanetti hanno fatto ciò che serviva, ovvero intensificare il pressing per un connazionale alla ricerca di una nuova sfida".

(Fonte: Gazzetta.it)