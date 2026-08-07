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Sullo scudetto numero 21 dell’Inter c’è anche la firma di Luis Henrique. Nel momento del bisogno, durante la lunga assenza di Denzel Dumfries, Cristian Chivu ha fatto affidamento sul brasiliano, a cui ha garantito continuità proprio quando i nerazzurri sono riusciti a prendere il largo sulle inseguitrici. L’esterno verdeoro è già proiettato sulla prossima stagione in maglia nerazzurra, desideroso di fare ancora meglio e pronto anche a giocare in un altro ruolo. Ne ha parlato nell’intervista esclusiva concessa a Fcinter1908.it nel ritiro australiano di Perth.

Luis, quanto è cambiato il clima rispetto all’estate scorsa?“Tanto, anche dal mio punto di vista. Sono abituato ormai a quest’ambiente, felice di essere all’Inter. Ci aspettiamo un’altra bella stagione, abbiamo lavorato bene in questi giorni per cominciare forte in campionato e vincere tutte le partite”.

Avete lavorato tanto, soprattutto in Germania.“Anche le altre squadre lavorano intensamente, per cui noi dobbiamo farci trovare pronti e partire bene da subito”.

Come passi i momenti liberi in ritiro?“In Germania ne abbiamo avuti pochi e perlopiù dormivamo. Qui abbiamo più tempo per uscire, magari visitare la città, e anche questo ci fa bene”.

L’anno scorso, dopo le difficoltà dell’inizio, hai superato le critiche iniziali e sei stato importante durante la lunga assenza di Dumfries.“Al mio arrivo avevo bisogno di tempo per conoscere i compagni, è normale. Ora sono abituato a giocare con loro e mi sento tranquillo, ho la fiducia dell’allenatore e dei ragazzi. Sono felice, ma so che devo lavorare di più e fare ancora meglio”.

Qual è l’obiettivo personale?“Fare più gol e assist dell’anno scorso”.

Saresti pronto a giocare anche a sinistra come a Marsiglia?“Mi piace tanto giocare a sinistra, posso entrare dentro il campo e utilizzare meglio il destro per calciare, ma ovviamente gioco ovunque voglia il mister”.

Com’è il tuo rapporto con Chivu? “Sono alla mia seconda stagione con Chivu, è come un padre per me. Mi parla tanto, mi fa lavorare tanto ed è molto importante per me”.

Con Carlos Augusto hai un rapporto particolare.“Lui è mio fratello, ma ho un buon rapporto con tutti i compagni, mi danno fiducia e devo ringraziarli per questo”.

Tra i giovani aggregati ce n’è uno nel tuo ruolo, Marello, di cui tanto bene si parla.“Tutti i ragazzi che sono con noi hanno qualità, lui non fa eccezione. E’ forte, può crescere tanto”.

Sentite la responsabilità di dover far meglio anche in Europa quest'anno?“Siamo l’Inter, dobbiamo cercare di fare sempre meglio. Lavoriamo per arrivare più lontano possibile anche in Champions League”.

Da esperto di danza e di musica: c’è un genere musicale o una canzone che possa fare da colonna sonora dell’Inter del prossimo anno?“Un samba. ‘O Show Tem Que Continuar’(‘Lo spettacolo deve continuare’, ndr)”.