VIDEO / Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908: "Sarà anno diverso! Ok a sinistra"

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Moussa Diaby è uno dei nomi caldi di questi giorni per il mercato dell'Inter, che cerca ancora un rinforzo sulla fascia destra dopo la partenza di Denzel Dumfries direzione Real Madrid.

Sky Sport, però, ha sottolineato le difficoltà per arrivare all'esterno dell'Al Ittihad:

"Per Diaby c'è forte la concorrenza del Bayer Leverkusen, che potrebbe accelerare. L'Inter lo aveva cercato già a gennaio. I nerazzurri vorrebbero inserire delle contropartite, si è parlato di Asllani e Pavard. Ma, quando si inseriscono delle contropartite, le cose possono andare per le lunghe, mentre il Leverkusen potrebbe chiudere più velocemente".

(Fonte: Sky Sport)