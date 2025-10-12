Protagonista in Serie C con l'Inter U23 con 3 gol già segnati e un ruolo da titolare pressochè inamovibile, Matteo Spinaccè si è tolto anche la soddisfazione di giocare la prestigiosa amichevole contro l'Atletico Madrid dal primo minuto, a coronamento di un inizio di stagione decisamente positivo.

Patrick Bastianelli, agente dell'attaccante classe 2006, ne ha parlato in occasione del Palermo Football Meeting: "Lui il nuovo Pio Esposito? Ha caratteristiche diverse. Spinaccè è Spinaccè, ma può fare una carriera importante. Deve fare un percorso di crescita graduale, quest'anno fargli fare la Serie C con l'Under 23 è stata la giusta scelta. Il prossimo anno potrà fare anche una Serie B da protagonista, ha tutto per arrivare".