Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Curtis Jones dopo la seconda proposta dell'Inter al Liverpool

Matteo Pifferi Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 19:13)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Curtis Jones dopo che oggi è emersa l'indiscrezione di una nuova offerta dell'Inter per il centrocampista del Liverpool:

"Per Curtis Jones dicevo sempre calma: non è un'operazione vicina al traguardo e confermo questa linea dopo quello che è successo nelle ultime ore. L'Inter ha migliorato la sua offerta, un'offerta verbale, non scritta, visti anche gli ottimi rapporti col Liverpool, un'offerta che tocca i 25 mln di euro, bonus compresi. Questo è il pacchetto offerto dall'Inter, a quanto mi risulta.

La risposta del Liverpool, e posso confermarlo come raccontano anche in Inghilterra, è stata tesa perché il Liverpool si aspettava di più, già da maggio è stato chiaro che partiva da una valutazione di 30 mln più bonus e percentuale sulla rivendita. Il Liverpool si aspettava un pacchetto più importante, l'Inter con le sue ragioni è partita da 25 mln di euro anche perché Jones è in scadenza nel 2027.

Il Liverpool ha rifiutato subito dopo 5 minuti, Jones all'Inter a 25 mln di euro non si fa. O l'Inter si avvicina alle richieste del Liverpool o l'operazione resta ferma, incagliata, bloccata. In Inghilterra, che un giocatore sia in scadenza interessa relativamente perché il Tottenham qualche giorno fa ha preso van Hecke dal Brighton per 52 mln, tra 6 mesi lo potevano prendere a parametro zero"