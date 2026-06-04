L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato sulle trattative tra l'Inter e la Roma e sul futuro di Davide Frattesi

Andrea Della Sala Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 15:16)

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L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato sulle trattative tra l'Inter e la Roma e sul futuro di Davide Frattesi

Un giorno un calciatore della Roma va all'Inter, ma credetemi, siamo arrivati a 4 o 5. Un giorno tizio, un giorno Caio, un giorno Sempronio, e ho letto anche di Soule, prima Mancini, poi Ndicka, poi Svilar, che tra l'altro a me non risulta neanche un'offerta da 50 milioni del Chelsea. Quello che posso dirvi su Mancini e su Frattesi è che per Frattesi l'Inter deve trovare una sistemazione che comunque sia compatibile con la stagione di Frattesi e che non faccia scendere il prezzo del cartellino. Vi spiego meglio. L'Inter chiedeva 45-50 milioni qualche anno fa, qualche sessione di mercato fa. Adesso io credo che l'Inter per Frattesi potrebbe prendere, con tutto il rispetto, 25. Frattesi non ha bisogno di pubblicità, perché altrimenti secondo me la sua situazione peggiora. Cioè non dobbiamo vendere il prodotto in quanto prodotto.

È stato accostato alla Roma 3-4 sessioni di mercato fa, ma credo che adesso oggi ci sia poco o nulla. Oggi decide Gasperini e credo che Gasperini andrebbe su un altro tipo di centrocampista e soprattutto la Roma non vuole fare scambi. Non vuole fare scambi nel momento in cui deve fare plusvalenze per poi andare a riversare i soldi sui riferimenti più importanti. Quindi cercherà di andare su Greenwood, ma Frattesi non ha bisogno di visibilità tanto per riscaldare il nome e far lievitare il prezzo. E soprattutto non ha bisogno di essere inserito in trattative che dal mio punto di vista non hanno motivo di esistere.