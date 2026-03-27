Il centrocampista serbo sarà il primo acquisto per la stagione 2026/27: i nerazzurri eserciteranno l'opzione di recompra

Fabio Alampi Redattore 27 marzo - 10:00

In casa Inter c'è già il nome del primo acquisto per la stagione 2026/27. E si tratta di un ritorno: quello di Aleksandar Stankovic. I nerazzurri, infatti, eserciteranno il diritto di recompra per il centrocampista serbo, che tanto bene sta facendo in Belgio con la maglia del Club Brugge. Un profilo che ha convinto tutti e per il quale è già pronto un progetto tecnico molto chiaro, come scrive Tuttosport: "Tutte le parti - proprietà, dirigenza e tecnico - convergono già da ora su un primo acquisto, con nome e cognome certi, ovvero Aleksandar Stankovic".

Strategia "alla Esposito" — "Il figlio d'arte mette infatti tutti d'accordo. Al di là di quello che accadrà con Calhanoglu (ieri con la Turchia ha accusato un problema al polpaccio sinistro ed è a rischio per la Roma) - il cui contratto in scadenza nel 2027 è al momento in stand-by per capire come procedere, fra rinnovo o addio destinazione Turchia - e delle possibilità di riuscire a piazzare il colpo mancato nell'estate 2025, ovvero Manu Koné della Roma - che resta in cima ai desiderata di Chivu e del club per inserire nel motore un centrocampista con cilindrata differente -, Stankovic jr è visto da tutti come un rinforzo per l'Inter che verrà. Quello che è stato Pio Esposito in attacco in questa stagione, lo sarà Ale Stankovic per il centrocampo nella prossima. Con un punto di contatto: i due hanno giocato insieme nelle giovanili nerazzurre e sono stati allenati da Chivu".

Tornare per restare — "Ceduto per 9,5 milioni, il serbo - diventato anche un punto fermo della sua nazionale -, ha messo insieme 45 gare con 7 gol (2 in Champions) e 5 assist. Una crescita esponenziale che ha attirato su di lui le attenzioni di tantissime squadre, fra cui Atletico Madrid, Borussia Dortmund e le solite inglesi. L'Inter, però, al momento non ha dubbi: Stankovic tornerà a casa, col presidente Marotta che sfrutterà la recompra da 23 milioni inserita nel contratto di vendita della scorsa estate. È vero che una sua nuova eventuale cessione potrebbe fruttare un'ulteriore plusvalenza - oggi il suo valore è stimato intorno ai 40 milioni -, ma l'Inter oggi vuole riportare Stankovic per tenerlo e farne uno dei titolari del futuro. Un giocatore, come scritto, da inserire gradualmente come Esposito, capace con le prestazioni di prendersi sempre maggiori spazi. Stankovic potrebbe fungere da perno centrale se Chivu insisterà col 3-5-2 (cominciando quindi come vice Calhanoglu o Zielinski), ma anche - e soprattutto, per le sue caratteristiche da giocatore box-to-box - da uno dei due mediani col passaggio al 3-4-2-1 o 4-2-3-1, qualora il cambiamento tattico fosse ancora più totale".