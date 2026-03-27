Il futuro di Franck Kessie potrebbe essere di nuovo in Italia. Diversi top club di Serie A stanno seguendo gli sviluppi legati all'ex centrocampista del Milan, che potrebbe decidere di lasciare l'Al-Ahli dopo tre stagioni in Arabia Saudita. In prima fila, secondo Tuttosport, ci sarebbe la Juventus, ma non è la sola interessata all'ivoriano: "Il mediano ivoriano è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e finora ha temporeggiato dinanzi al pressing dell'Al-Ahli, di cui è anche capitano, che sta facendo di tutto per blindarlo. Tanto da avergli già offerto un rinnovo biennale con stipendio in doppia cifra".