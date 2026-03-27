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Kessie, l’Inter rimane alla finestra: incontro a febbraio tra Ausilio e l’agente

Kessie, l’Inter rimane alla finestra: incontro a febbraio tra Ausilio e l’agente - immagine 1
Il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare l'Arabia Saudita e tornare in Italia: nerazzurri attenti agli sviluppi
Fabio Alampi Redattore 

Il futuro di Franck Kessie potrebbe essere di nuovo in Italia. Diversi top club di Serie A stanno seguendo gli sviluppi legati all'ex centrocampista del Milan, che potrebbe decidere di lasciare l'Al-Ahli dopo tre stagioni in Arabia Saudita. In prima fila, secondo Tuttosport, ci sarebbe la Juventus, ma non è la sola interessata all'ivoriano: "Il mediano ivoriano è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e finora ha temporeggiato dinanzi al pressing dell'Al-Ahli, di cui è anche capitano, che sta facendo di tutto per blindarlo. Tanto da avergli già offerto un rinnovo biennale con stipendio in doppia cifra".

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"Gli estimatori dalla Serie A non mancano affatto e sono pure in grande aumento. Nei mesi scorsi c'era stato un tentativo della Fiorentina che potrebbe tornare alla carica, anche se nelle aspettative di Kessiè la Viola non sembra allettare più di tanto. L'ex Barça vuole un top club e strizza l'occhio alla Signora. La Juventus, infatti, è sulle sue tracce da mesi come testimonia l'incontro torinese di fine gennaio tra il suo agente George Atangana e la dirigenza bianconera. Contatti che sono tra l'altro proseguiti nelle ultime settimane, con la Juve sempre vigile sul fronte che porta al classe 1996".

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Un'altra pista "potrebbe condurre all'Inter. Piero Ausilio, infatti, lo voleva portare già in passato in nerazzurro e a inizio febbraio ha incontrato Atangana. La classica chiacchierata esplorativa per tenersi aggiornato sul futuro dell'ivoriano, al netto delle posizioni di Frattesi e Mkhitaryan ancora tutte da decifrare. Motivo per cui la società meneghina rimane sempre attenta agli sviluppi riguardanti Kessiè, anche se al momento la Signora sembra essere la società nostrana più calda".

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