«Vi racconto questo aneddoto: io facevo l’ultimo allenamento con la mia squadra in Accademia Inter e lui, ragazzino, era lì, il 2 di luglio, ad allenarsi insieme ai due fratelli mentre gli altri erano in vacanza. Quello mi fece capire tante cose. Ora lo vedo determinato a giocarsi le sue chance, ha voglia e tiene alla maglia. Perfetto per l’Inter».

«Lui può essere un profilo giusto ma un altro che per me sarebbe perfetto per l’Inter è Lucumi. Conosce il nostro campionato, può fare sia il centrale sia il “braccetto”. Lui e Chalobah mi piacciono allo stesso modo ma se potessi decidere io, sceglierei quello che già sa come si gioca in A. E poi all’Inter servono difensori che spostino avanti il baricentro, perché ha bisogno di restare con la difesa alta».