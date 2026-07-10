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fcinter1908 news interviste Bergomi: “Stankovic blindato? Vi racconto un aneddoto. Chalobah ok, ma prenderei un altro”

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Bergomi: “Stankovic blindato? Vi racconto un aneddoto. Chalobah ok, ma prenderei un altro”

Bergomi: “Stankovic blindato? Vi racconto un aneddoto. Chalobah ok, ma prenderei un altro” - immagine 1
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato della permanenza di Stankovic e delle opzioni per la difesa
Andrea Della Sala Redattore 

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato della permanenza di Stankovic e delle opzioni per la difesa

Provedel, Khalaili, Stankovic blindato. Cosa ne pensa del figlio d’arte?

«Vi racconto questo aneddoto: io facevo l’ultimo allenamento con la mia squadra in Accademia Inter e lui, ragazzino, era lì, il 2 di luglio, ad allenarsi insieme ai due fratelli mentre gli altri erano in vacanza. Quello mi fece capire tante cose. Ora lo vedo determinato a giocarsi le sue chance, ha voglia e tiene alla maglia. Perfetto per l’Inter».

Bergomi: “Stankovic blindato? Vi racconto un aneddoto. Chalobah ok, ma prenderei un altro”- immagine 2

Ora cosa manca?

«Adesso il club si deve preoccupare soprattutto della difesa. Dietro ha perso tanti giocatori, gli Acerbi, i De Vrij, i Darmian che non ci sono più costringono a dover intervenire bene in quel reparto».

Chalobah è il primo nome della lista.

«Lui può essere un profilo giusto ma un altro che per me sarebbe perfetto per l’Inter è Lucumi. Conosce il nostro campionato, può fare sia il centrale sia il “braccetto”. Lui e Chalobah mi piacciono allo stesso modo ma se potessi decidere io, sceglierei quello che già sa come si gioca in A. E poi all’Inter servono difensori che spostino avanti il baricentro, perché ha bisogno di restare con la difesa alta».

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