Il club nerazzurro ha riportato a casa il centrocampista serbo, ma non è ancora chiaro se lo confermerà in gruppo

Fabio Alampi Redattore 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 12:02)

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Il primo acquisto dell'Inter in vista della stagione 2026/27 è un ritorno a casa: quello di Aleksandar Stankovic, riportato alla base dopo l'ottima esperienza in Belgio con la maglia del Club Brugge. Il destino del centrocampista serbo, tuttavia, non è ancora certo: potrebbe restare alla corte di Chivu, che lo conosce benissimo, ma anche essere sacrificato per ottenere il denaro necessario per chiudere altre operazioni in entrata, considerando l'interesse che c'è nei suoi confronti.

La scelta di Stankovic — Un dilemma che si risolverà in estate, come scrive Il Giorno: "Stankovic è costato 23 milioni, ma i 10 versati al Bruges appartengono allo stesso esercizio, per cui in soldoni ne sono usciti 13. Non pochi, ma comunque molti meno dei 40 prospettati a chi ha chiesto informazioni sul ragazzo, come Brentford (destinazione che Stankovic jr tende a non considerare prioritaria) o Newcastle.

Il ragazzo ha già fatto la sua scelta. Vorrebbe giocarsela nel club in cui è cresciuto, all'Inter, in quei campi che calcava da bambino quando papà Dejan era un giocatore nerazzurro. Ha imparato ad amare quei colori, li ha vestiti in Primavera facendo intravedere le doti di tiro, passaggio, inserimento che ha poi sviluppato anno dopo anno. Con Chivu accanto perché, come per Pio Esposito, l'attuale tecnico dell'Inter ha avuto modo di seguire passo passo la crescita di "Aleks". Di più: se il centravanti lo conosce da quando aveva 13 anni, il figlio di Dejan lo ha visto nascere".

Decisione in estate — "Ad oggi sembra certo che al giocatore serbo, da poco entrato nel giro della nazionale maggiore assieme al fratello Filip (anch'egli visto nel vivaio interista ma oggi al Venezia, fresco di promozione in Serie A), verrà data almeno l'opportunità di farsi vedere durante il ritiro. Sarà poi Chivu, per il quale si attende il passaggio in sede in questi giorni prima di ufficializzare il rinnovo fino al 2028, a decidere se è pronto per un salto in avanti così importante, oppure se bisognerà valutare le offerte sul tavolo. Stankovic ha dalla sua non solo qualità innegabili, ma anche la conoscenza dell'ambiente, dell'allenatore, dei compagni di squadra, con cui si è già allenato in prima squadra sia nei ritiri pre-campionato che da riserva in alcune occasioni importanti.

[...] Il sogno di Stankovic è chiaro ed è stato comunicato a chi di dovere: vivere il sogno all'Inter e giocarsi le sue carte. La risposta definitiva, però, arriverà soltanto tra luglio e agosto, tra le fatiche del ritiro e amichevoli di lusso contro Milan, Juventus e Manchester City".