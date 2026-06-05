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UFFICIALE – Inter, riscattato Aleksandar Stankovic: il comunicato del club nerazzurro

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L'Inter ha comunicato di aver esercitato il diritto di riacquisto del centrocampista dal Club Brugge, questi i dettagli del comunicato
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter ha comunicato di aver esercitato il diritto di riacquisto del centrocampista dal Club Brugge, questi i dettagli del comunicato dei nerazzurri:

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FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.

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