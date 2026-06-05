Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – Inter, riscattato Aleksandar Stankovic: il comunicato del club nerazzurro
calciomercato
UFFICIALE – Inter, riscattato Aleksandar Stankovic: il comunicato del club nerazzurro
L'Inter ha comunicato di aver esercitato il diritto di riacquisto del centrocampista dal Club Brugge, questi i dettagli del comunicato
L'Inter ha comunicato di aver esercitato il diritto di riacquisto del centrocampista dal Club Brugge, questi i dettagli del comunicato dei nerazzurri:
FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
© RIPRODUZIONE RISERVATA