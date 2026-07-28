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L'Inter si aggiudica l'esperto difensore John Stones . Blitz nella giornata di ieri per chiudere e anticipare la concorrenza delle altre, tra cui la Juve.

"L’accelerata, di quelle decisive, e poi il sorpasso per sprintare davanti a tutti e lasciarsi alle spalle una concorrenza folta e agguerrita su uno dei parametri zero più appetibili di questa estate di calciomercato. L’Inter ieri, dal tardo pomeriggio, si è lanciata sull’obiettivo John Stones come fino a quel momento non aveva mai fatto. L’inglese era da tempo in orbita nerazzurra, risale addirittura al marzo scorso il primo approccio, la prima volta che è stato proposto. Perché lui e il suo entourage lo sapevano che il contratto in scadenza col Manchester City non sarebbe stato rinnovato", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Adesso l’operazione Stones è chiusa. Strada spianata, tutta in discesa dopo che il club ha ottenuto il sì del difensore. John ha scelto l’Inter e la società ha affondato il colpo. Ha superato la Juventus, che pure era sul 32enne inglese, così come il Napoli, l’Arsenal e il Chelsea. La proposta nerazzurra per il giocatore — che con il Manchester City ha alzato 20 trofei in carriera — è stata di un contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione. Un investimento importante per un over 30, un affare ormai chiuso. La fumata bianca non ha tenuto troppo a lungo i tifosi col fiato sospeso. La difesa di Cristian Chivu si prepara dunque ad accogliere il nazionale inglese, svincolato dopo dieci anni vincenti da Citizen. Un altro colpo lì dietro che arriva direttamente dalla Premier League e nello specifico dalla sponda azzurra di Manchester. La stessa che quasi un anno fa ha regalato sempre all’Inter quel Manuel Akanji che è immediatamente diventato una garanzia per la difesa dei futuri campioni d’Italia. L’universo nerazzurro si augura che Stones possa fare lo stesso. Ha vinto tutto a livello di club ma non si sente di certo un calciatore appagato".