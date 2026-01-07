L'Inter continua a setacciare il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di giovani prospetti da crescere in casa . Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, l'ultimo nome finito sulla lista degli scout nerazzurri è quello di Chec Bebel Doumbia, centrocampista classe 2007 nato in Burkina Faso, tesserato a novembre dal Team Altamura e subito protagonista nel girone C di Serie C.

Il giocatore è stato visionato dal vivo nelle ultime settimane, e su di lui sono state stilate relazioni decisamente positive. La concorrenza, però, non manca: anche Bologna, Cremonese e Sassuolo lo hanno osservato di recente, e qualche offerta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.