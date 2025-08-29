"Mehdi Taremi (33 anni). La punta iraniana non rientra nei piani dell’Inter e il club del presidente Beppe Marotta ha l’accordo con l’Olympiacos. Resta da convincere il giocatore, che nelle scorse ore ha chiacchierato con gli olandesi del Psv (la risposta di Taremi è attesa oggi)", scrive Libero.