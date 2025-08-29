L’Inter ha già accettato la proposta dell’Olympiacos, tocca all’attaccante iraniano Mehdi Taremi decidere dove giocare il prossimo anno.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Taremi tra Olympiacos e Psv. Oggi la risposta dell’attaccante alla squadra greca
calciomercato
Inter, Taremi tra Olympiacos e Psv. Oggi la risposta dell’attaccante alla squadra greca
L’Inter ha già accettato la proposta dell’Olympiacos, tocca all’attaccante iraniano decidere dove giocare il prossimo anno
"Mehdi Taremi (33 anni). La punta iraniana non rientra nei piani dell’Inter e il club del presidente Beppe Marotta ha l’accordo con l’Olympiacos. Resta da convincere il giocatore, che nelle scorse ore ha chiacchierato con gli olandesi del Psv (la risposta di Taremi è attesa oggi)", scrive Libero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA