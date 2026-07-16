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PAVARD

Non solo il mercato in entrata, l'Inter deve pensare anche a piazzare alcuni giocatori considerati fuori dal progetto di Chivu.

"A Donaueschingen, nella Foresta Nera, c’è chi disferà i bagagli solo a metà, in attesa di ripartire in fretta. In Germania ci saranno anche Benjamin Pavard, Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Tre giocatori sull’uscio di Appiano in attesa di trovare una sistemazione. Il primo, reduce dal prestito al Marsiglia, non è stato riscattato dai francesi ed è in partenza. Il suo ingaggio pesa parecchio – circa cinque milioni netti a stagione -, ma se non dovesse affondare nessuno ovviamente resterebbe all’Inter. «L'anno scorso abbiamo fatto una scelta. Ora avremo modo di vederlo lavorare e di prendere una decisione», ha detto Cristian Chivu in sala stampa, nel giorno della presentazione alla squadra. In ogni caso, un suo addio dovrebbe portare nelle casse nerazzurre una cifra attorno ai 10-12 milioni (il Marsiglia aveva il riscatto fissato a 15, non esercitato)", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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