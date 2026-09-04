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In vista della sfida di domani sera contro l'Inter, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da TuttoNapoli:

SFIDA SCUDETTO - "Capisco, qui si vive un po' di esaltazione e depressione, io credo che siamo soltanto alla terza. Siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve regnare l'equilibrio, mancano tante partite, inizia la Champions. Abbiamo perso neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista, uno come guarda le partite. C'è da migliorare l'aspetto fisico in questa fase, domani affrontiamo una bella partita, è lo scontro diretto tra la prima e la seconda dell'anno scorso, andiamo con fiducia e poi penseremo con l'Arsenal".

VERGARA - "Sta bene, era entrato bene contro il Genoa, ma credo che dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore, ma ha appena 12 partite credo nel Napoli, bisogna andarci piano. Domenica ho fatto una scelta diversa, più di 5 cambi non si possono fare, è rimasto in panchina ma questo non significa che non possa giocare o entrare, valuterò domattina, ma la squadra migliora di condizione, abbiamo uno scontro diretto e va affrontato in fiducia".

MCTOMINAY E ALISSON - "Assolutamente niente, capitano gli infortuni, McTominay... abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo perché comunque ora mancano 4 partite, Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina, ma dopo la sosta dal 10 ottobre ce ne sono 9 importanti in 26 giorni e lì servono tutti nelle migliori condizioni. Meglio averli fermati ora per averli a disposizione dopo la sosta".

SAN SIRO - "Giocare in quello stadio è sempre meraviglioso, sono partite meravigliose, per il calcio italiano è un bello spot con lo stadio pieno, è sempre Inter-Napoli squadre che hanno battagliate, una volta ha vinto l'Inter, poi il Napoli e così via. Sono antagoniste, dovremo fare una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente e agonisticamente, ma è il bello di queste sfide".

INTER FAVORITA - "Come approcciare mentalmente la sfida? Dobbiamo essere più attenti, abbiamo concesso i due gol che potevamo evitare. In un anno prendi gol ma devi prenderli perchè gli avversari fanno qualcosa in più. Serve più attenzione e miglioreremo, ci abbiamo lavorato su ma ad inizio stagione le partite sono strane: c'è sempre meno attenzione, deve essercene di più domani e con l'Arsenal. L'Inter è la favorita per lo scudetto".

CONDIZIONE - "Soddisfatto della condizione fisica? Stiamo migliorando, più giochiamo meglio stiamo. Sono contento di ciò che fanno i ragazzi, il risultato condiziona le valutazioni sulla partita, noi dobbiamo rimanere fuori da questo nonostante abbiamo fatto mille errori tecnici, i giocatori non devono sbagliare perchè hanno qualità tecniche e con due errori abbiamo subito gol. Più alzi il livello della partita, più deve abbassarsi il livello dell'errore".

PRECEDENTI - "I precedenti miei e del Napoli con l'Inter? Sono solo dati statistici, per la mia esperienza anche a livello tattico è tutto diverso. Le annate bisogna saperle leggerle e indovinare la cosa più semplice, negli scontri diretti è sempre difficile da vincere. Gli scontri diretti vanno giocati, alcune partite vanno vinte. Domani va giocata".

DE BRUYNE - "Come sta De Bruyne? Di Kevin sono soddisfatto, sta crescendo fisicamente ed è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove manca McTominay e avrei solo un cambio. Domani devo valutare chi far giocare, c'è anche l'Arsenal e nel calcio di oggi non si gioca in undici ma in sedici, soprattutto in questo momento con le temperature molto alte".

BADIASHILE - "Badiashile sarà convocato, sta salendo di condizione e sono contento di ciò che sto vedendo, spero di veder bene".

SOSTITUTO - "McTominay ed il cambio tattico? Non posso chiedere al sostituto di fare ciò che fa Scott, ci sarà un altro giocatore con caratteristiche diverse".

MERCATO - "Le rivali del Napoli si sono rinforzate sul mercato? Noi guardiamo in casa nostra, la società è stata vigile e sono contento della rosa a disposizione. Fino a gennaio bisogna lavorare bene, si devono mettere le basi per il finale di stagione. Arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni, uno step alla volta".