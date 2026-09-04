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L'Inter ha lavorato questa mattina in vista della sfida di domani sera col Napoli. Queste le ultime dopo la seduta di questa mattina riportate da Sky Sport:

Spence ovviamente continua a fare lavoro di riatletizzazione, non sarà a disposizione per la partita, gli altri ci sono. La sensazione è che davanti la coppia sia scelta sia Esposito e Lautaro Martinez, che in mezzo al campo Barella sia sicuro di una maglia, che ci possano essere Zielinski e Calhanoglu. Il polacco è probabilmente in vantaggio sulla concorrenza più forte, in questo momento rappresentata da Jones e Sucic. Ovviamente c'è anche Mkhitaryan che può dare una mano a gara in corso.

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A destra potrebbe esserci il rientro di Diouf, sulla catena sinistra mettiamo Dimarco, ma lì c'è anche Carlos Augusto che sappiamo può lavorare sui due ruoli, soprattutto come braccetto, quindi può insidiare Dimarco o Bastoni dietro, dove potrebbero esserci delle chance per John Stones, per questo ballottaggio con Manuel Akanji. Davanti a Martinez, Bisseck favorito su Pavard.