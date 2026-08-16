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L'Inter torna forte su Milton Delgado. Secondo quanto riporta il portale El Intransigente, il club nerazzurro tornerà alla carica per il centrocampista e il Boca Juniors si aspetta che prima della fine del mercato possa arrivare un'offerta da Milano. L'interesse dell'Inter non è una novità. I ​​nerazzurri seguono da vicino i progressi di Delgado, che si è affermato come titolare fisso nel Boca Juniors. Al momento non c'è un'offerta formale sul tavolo, ma potrebbe arrivare presto.

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Il Boca Juniors ha recentemente respinto un'offerta proveniente dal calcio messicano per il centrocampista. Delgado ha deciso di aspettare un'opportunità in Europa. Delgado, 21 anni, si è guadagnato un posto in prima squadra ed è considerato uno dei giovani più promettenti del Boca Juniors. Il centrocampista ha già disputato 71 partite ufficiali con il club, segnando un gol e fornendo tre assist. Grande grinta e soprattutto grande capacità di recuperare palla, sono le qualità migliori del giovane. Delgado ha una clausola rescissoria 15 milioni di dollari , mentre il suo valore di mercato è stimato a 10 milioni di euro secondo Transfermarkt. Il suo contratto con il Boca Juniors scade a dicembre 2028. Atletico Madrid , Brighton, Bologna e Benfica rimangono ancora in corsa.

(El Intransigente)