Ne è sicura SportMediaset, che spiega come il club nerazzurro a brevissimo avrà il gruzzoletto necessario per l'affondo finale a Curtis Jones
VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiIl terzo colpo inglese di mercato per l'Inter si avvicina. Ne è sicura SportMediaset, che spiega come il club nerazzurro a brevissimo avrà il gruzzoletto necessario per l'affondo finale a Curtis Jones.
Secondo l'emittente, è vero che Frattesi non ha portato molto nelle casse del club per la formula, ma è sempre più vicina la cessione di Luis Henrique alla Roma per 25-30 milioni. Ecco le risorse necessarie per l'affondo per Jones.
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