Alfredo Pedullà, su Youtube, ha fatto alcune considerazioni in merito alla trattativa tra Inter e Roma per Luis Henrique

Matteo Pifferi
Jones

VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Luis Henrique-Roma:

"Su Luis Henrique è calato il silenzio. Io mi chiedo e vi chiedo: ma come è possibile che da un accordo tra due società a 27-28 mln addirittura sia calato il silenzio? Bisognerebbe spiegare, non da parte mia, per quale motivo è calato il silenzio, perché non se ne parla più visto che 4-5 giorni fa era fatta a 27-28 mln.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Luis Henrique
Getty Images

Adesso, se rimescolassimo le carte, tutto sarebbe lecito ma quando ce l'hanno raccontato non era lecito, non era in dirittura d'arrivo. Io resto della mia idea: la Roma ha altre necessità, su Luis Henrique ha fatto alcune valutazioni, piace ma a determinate condizioni e che io soldi li vorrebbe investire in altri ruoli. E troverei paradossale che prendesse dalla Roma i soldi per finanziare altre operazioni, come Jones o un altro esterno offensivo, cedendo un esubero che l'Inter non lo vuole vedere neanche in cartolina, non lo dicono ma questa è la verità.

pedullà

Luis Henrique
Getty Images

L'Inter prenderebbe i soldi da una concorrente diretta, che non ce l'ha come priorità, e lo valuterebbe tanti soldi, sarei pronto a fare un video di 20 minuti per dire che il calcio sta cambiando e succedono cose non da mettere in preventivo per logica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti