VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Luis Henrique-Roma:

"Su Luis Henrique è calato il silenzio. Io mi chiedo e vi chiedo: ma come è possibile che da un accordo tra due società a 27-28 mln addirittura sia calato il silenzio? Bisognerebbe spiegare, non da parte mia, per quale motivo è calato il silenzio, perché non se ne parla più visto che 4-5 giorni fa era fatta a 27-28 mln.

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Adesso, se rimescolassimo le carte, tutto sarebbe lecito ma quando ce l'hanno raccontato non era lecito, non era in dirittura d'arrivo. Io resto della mia idea: la Roma ha altre necessità, su Luis Henrique ha fatto alcune valutazioni, piace ma a determinate condizioni e che io soldi li vorrebbe investire in altri ruoli. E troverei paradossale che prendesse dalla Roma i soldi per finanziare altre operazioni, come Jones o un altro esterno offensivo, cedendo un esubero che l'Inter non lo vuole vedere neanche in cartolina, non lo dicono ma questa è la verità.

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L'Inter prenderebbe i soldi da una concorrente diretta, che non ce l'ha come priorità, e lo valuterebbe tanti soldi, sarei pronto a fare un video di 20 minuti per dire che il calcio sta cambiando e succedono cose non da mettere in preventivo per logica"