L'Inter sta lavorando per il rinnovo di contratto di Francesco Pio Esposito: le ultime novità raccontate da Fabrizio Romano
VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento mattutino in Germania: il gol di Esposito
Già nei giorni scorsi si è parlato della volontà dell'Inter di prolungare il contratto a Francesco Pio Esposito.
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L'attaccante classe 2005 ha un contratto fino al 2030 ma l'Inter vuole blindarlo e ritoccargli l'ingaggio dopo un'ottima prima stagione in prima squadra.
Fabrizio Romano ha raccontato le ultime novità sul tema rinnovo Pio Esposito:
"L’Inter ha programmato nuovi contatti con Pio Esposito e i suoi agenti per completare la pratica rinnovo. Lavori in corso sulle cifre ma con tutte le intenzioni di andare avanti insieme".
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