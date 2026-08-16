Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Occhio al possibile (doppio) scenario di mercato in caso di partenza di Luis Henrique in direzione Roma. Perché con la sua cessione l'Inter andrebbe a chiudere per Curtis Jones col Liverpool, ma ci sarebbe anche lo spiraglio per un ultimo colpo. Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Il nome di Luis Henrique resta valido e altamente considerato nella lista dei preferiti della Roma.

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Al momento, però, la dirigenza giallorossa è concentrata nella ricerca di un profilo più offensivo da mettere nelle mani di Gasperini (Mora del Porto), una priorità che per adesso lascia in standby o quasi la trattativa con l'Inter per l'ex Marsiglia. Ma la certezza è una: se Luis Henrique - a cui la possibilità di addio è stata comunicata - dovesse realmente salutare, a quel punto l'Inter avrebbe la liquidità necessaria per presentarsi a Liverpool e soddisfare le richieste dei Reds per Curtis Jones.

E non solo. Perché non si escluderebbe nemmeno l'acquisto di un altro profilo, un simil-LH ma a basso costo, in grado di giocare sia esterno a tutta fascia sia di aggiungere imprevedibilità in zone di campo più offensive. Scenari, dinamiche e disegni di calciomercato che inevitabilmente avrebbero il loro impatto sul calcio vero. Ma che almeno per ora restano tali, in attesa che Luis Henrique trovi una direzione. In un senso o in un altro".