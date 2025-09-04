A meno di clamorosi colpi di scena, non sarà nerazzurro, inteso in maglia Inter, il futuro di Ademola Lookman. Il Corriere dello Sport, infatti, nella sua edizione odierna, esclude un possibile nuovo affondo del club di viale della Liberazione per il nigeriano.
Inter torna su Lookman a gennaio? Il Corsport dà la sentenza definitiva
Ecco cosa filtra dal Corriere dello Sport su un possibile nuovo affondo nel mercato di gennaio per Ademola Lookman
Si legge: "Tenuto conto, appunto, degli arrivi di Akanji, che può giocare in tutti i ruoli della difesa a 3, e di Diouf, la sensazione è che la potenziale aggiunta possa essere il famoso “dribblatore”.
Dato per scontato che non ci sarà un ritorno di fiamma per Lookman, le attenzioni nerazzurre, inevitabilmente, si sposteranno su altri obiettivi", sentenzia il quotidiano.
