Marco Astori Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 08:16)

Federico Dimarco è uno dei pilastri assoluti dell'Inter. E sotto la guida di Cristian Chivu il suo rendimento è cresciuto ancora di più rispetto agli straordinari numeri che aveva fino all'anno scorso. Tanto che il club, che ha percepito alcune sirene di mercato inglesi, è pronto alla sua contromossa: "Dalla Premier League, a partire dalla capolista Arsenal, hanno messo gli occhi addosso al laterale sinistro. Interessi reali seppur ancora in fase embrionale ma che dalle parti di viale della Liberazione non intendono affatto sottovalutare e vogliono murare.

Per questo motivo Marotta e Ausilio sono pronti a far partire da febbraio le negoziazioni per arrivare alla blindatura del numero 32 interista. Un gioiello che deve ancora continuare a brillare in nerazzurro. E a lungo. Il contratto di Fede scade nel 2027 e c’è l’intenzione di tutte le parti in causa di allungarlo almeno al 2029 con opzione per la stagione successiva, se non direttamente al 2030. Ipotesi questa più gradita alla freccia mancina, che si aspetta anche un riconoscimento per quanto fatto e dimostrato nelle ultime stagioni.

Insomma, il più classico dei ritocchini di stipendio all’insù. Adesso Dimarco percepisce 4,2 milioni all’anno e potrebbe passare a guadagnarne 5-5,5 a stagione (come Bastoni). Lavori in corso, ma la strada sembra tracciata. Anche perché i numeri non mentono e dicono che il classe 1997 non ha rivali al momento nel panorama della Serie A come testimoniano i 4 gol segnati e soprattutto i 7 assist vincenti sfoderati. Tanto da essere primo in assoluto in quest’ultima categoria".