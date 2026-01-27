Un esterno destro per l'Under23. Dopo Leon Jakirovic, difensore croato classe 2008 prelevato dalla Dinamo Zagabria, i i nerazzurri stanno per chiudere un'altra operazione per la formazione guidata da Stefano Vecchi. Da quanto raccolto da FCINTER1908.IT si chiuderà per Igor Amerighi, esterno destro classe 2005.
Cresciuto nel settore giovanile della Roma, in questa prima parte di stagione si è messo in luce con la maglie della Cavese, con cui ha giocato 22 partite nel girone C di Serie C. Trasferimento a titolo definitivo, fumata bianca attesa nei prossimi giorni.
Un'alternativa in più nel ruolo per Vecchi, costretto a fare i conti con Cinquegrano a lungo aggregato alla Prima Squadra e con Avitabile out fino al termine della stagione per infortunio.
