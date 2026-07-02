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Inter, UFFICIALE il ritorno in nerazzurro di Fulvio Pea: ecco il comunicato

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato il ritorno in nerazzurro di Fulvio Pea
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato il ritorno in nerazzurro di Fulvio Pea in qualità di Youth Sector and Women Technical Director. Ecco la nota della società:

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"FC Internazionale Milano comunica di aver affidato a Fulvio Pea il ruolo di Youth Sector and Women Technical Director. Quello di Pea è un ritorno in nerazzurro: già allenatore dell’Inter — alla guida degli Esordienti dal 1998 al 2000 e della Primavera dal 2009 al 2011 — arriva all’incarico dopo aver trascorso tre anni come Direttore Tecnico della Federazione Calcistica Albanese, esperienza di rilievo che ha arricchito ulteriormente la sua esperienza".

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"Il Club rivolge a Fulvio Pea i migliori auguri per questo nuovo percorso in nerazzurro".

(Fonte: inter.it)

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