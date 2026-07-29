VIDEO / Inter, i tifosi chi vorrebbero dal mercato? E spunta un nome inaspettato…

L’Inter continua la ricerca di un esterno destro. Dopo l’addio di Denzel Dumfries e il mancato arrivo di Palestra e Khalaili, i nerazzurri monitorano con grande attenzione il mercato a caccia del profilo ideale per rinforzare la corsia destra e alzare il livello della rosa a disposizione di Cristian Chivu.

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Nelle prime uscite stagionale sono arrivare ulteriori risposte confortanti da parte di Andy Diouf, ma il club nerazzurro vuole regalare al tecnico un altro calciatore in quella zona di campo.

Tra i profili monitorati - secondo Calciomercato.com - c’è anche quello di Moris Valincic. Il club nerazzurro ci aveva già pensato a gennaio, prima di un infortunio alla caviglia, che ha bloccato ogni possibile trattativa.

Valinicic, croato classe 2002, ha un contratto fino a giugno 2029 con la Dinamo Zagabria, con cui finora ha raccolto 36 presenze in prima squadra segnando un gol, decisivo nella qualificazione al secondo turno di qualificazione in Champions League.

Contro il Thun, Valincic ha realizzato il gol del definitivo 3-2 nei tempi supplementari con un destro dal limite dell'area di rigore insaccatosi sotto all'incrocio dei pali dopo una cavalcata palla al piede partita prima della metà campo. In precedenza, il classe 2002 aveva anche fornito un assist Beljo per il momentaneo 1-2.

Fonte: profilo ufficiale Instagram Moris Valincic

Su di lui c'è anche l'interesse del Napoli, che lo segue attentamente e valuta l'assalto in quella che sarebbe una sfida di mercato tutta italiana con i nerazzurri di Chivu.