Il centrocampista croato è sempre più convinto della sua scelta di approdare in nerazzurro: "Sapevo dove stavo andando"

Fabio Alampi Redattore 10 ottobre - 23:40

Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale croata in vista del match contro Gibilterra: "All'Inter tutto è fenomenale, sono stato felicissimo fin dal primo giorno. Cerco di migliorare allenamento dopo allenamento, giorno dopo giorno. L'Inter è un grande club e un grande passo nella mia carriera, ma sapevo dove stavo andando. È una stagione lunga, ci saranno molte partite, credo che tutto finirà bene".

"Modric? Non vedo l'ora di giocare ogni prossima partita insieme a lui. Certo, è un piacere giocare con Modrić perché ti rende un giocatore ancora migliore di quanto tu non sia già. E noi che giochiamo con lui vogliamo dare il massimo in campo per semplificargli il più possibile il compito. Finora le cose stanno andando bene per noi".

"Non è una sorpresa per me, e non è una sorpresa per nessuno in Croazia. In Italia hanno imparato a conoscere Luka e le sue qualità in fretta. Spero che continui così, anche se gioca per il Milan, che è il nostro più grande rivale. Spero che rimanga sano e in forma, la cosa più importante per tutti noi è andare al Mondiale".