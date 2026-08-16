Una trattativa in entrata e una in uscita: Sky Sport aggiorna sul mercato dell’Inter, ecco le ultimissime su Luis Henrique e Jones.
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Una trattativa in entrata e una in uscita. Sky Sport aggiorna sul mercato dell’Inter: ecco le ultimissime su due operazioni a cui stanno lavorando i dirigenti in queste ore.
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“La pista Roma resta aperta per Luis Henrique, c’era una base d’intesa, attorno ai 20/25 milioni, si potrebbe poi inserire una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore ha già dato apertura al trasferimento, ma non è la priorità al momento, Gasperini prima aspetta un esterno alto.
L’Inter cerca Curtis Jones da inizio mercato di fatto, il nome è sempre quello. No nuovi contatti nelle ultime ore ma piace molto, nonostante il contratto in scadenza non c’è la volontà di fare sconti, il prezzo è 40 milioni”, le parole del giornalista in studio.
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