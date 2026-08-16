Curtis Jones escluso da entrambe le amichevoli di oggi del Liverpool: lui vuole l'Inter, da cosa dipende l'operazione.
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Curtis Jones escluso da entrambe le amichevoli di oggi del Liverpool. La notizia è questa, il centrocampista inglese non prenderà parte ai test verso l'inizio della nuova stagione.
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Come sottolineato da Fabrizio Romano, il centrocampista spera ancora nell’Inter, mentre i nerazzurri ci riproveranno col Liverpool in queste ultime due settimane. Resta la differenza economica, ma si tratterà per provare ad accorciare le distanze. L'operazione dipende dai colloqui tra i club perché il giocatore vuole il trasferimento.
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