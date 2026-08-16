Hakan Calhanoglu da valutare per l'esordio contro il Monza di sabato prossimo: ecco cos'è successo contro il Betis ieri.
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In casa Inter c'è Hakan Calhanoglu da valutare per l'esordio contro il Monza di sabato prossimo. Il turco è uscito acciaccato ieri contro il Betis, lo svela La Gazzetta dello Sport.
"E poi c'è Calhanoglu, un po' imballato e fermato da una botta subita contro il Betis che non preoccupa ma andrà valutata in vista di sabato prossimo", si legge. Il turco ha subito un colpo poco prima di lasciare il campo: si capirà in settimana se sarà regolarmente a disposizione di Cristian Chivu o meno.
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