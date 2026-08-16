Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella, giornalista e grande esperto di calcio inglese, ha detto la sua su Curtis Jones, obiettivo concreto per il centrocampo dell'Inter:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Jones è il giocatore giusto per completare qualsiasi reparto di centrocampo, dell'Inter ma anche di qualsiasi altra squadra. Lui è il tipico giocatore che vedi poco, perché ti riempie poco l'occhio, ma senti tanto perché va a tappare i buchi di tutti, è estremamente duttile. Ha giocato nei tre ruoli del centrocampo a Liverpool ma ha anche fatto l'esterno di sinistra dell'attacco ma anche il terzino destro quando c'erano tanti infortuni al Liverpool. Un giocatore più completo di così è difficile trovarlo, non è una superstar ma per completare il centrocampo lo vorrei sempre"

Su Luis Henrique

. Dipende dalla priorità delle squadre: l'ho visto in Brasile e al Marsiglia, Luis Henrique è un giocatore offensivo, se gli si chiede di fare il tutto fascia non lo si aiuta perché non è il suo ruolo. Capisco che l'Inter stia cercando una soluzione alternativa, capisco che Luis Henrique accetterebbe la Roma ma se gli si chiede da fare l'esterno a tutto campo non lo si aiuta"