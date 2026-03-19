Tajon Buchanan ha già realizzato 6 gol nella Liga con la maglia del Villarreal. Grandissima stagione in Spagna per l’ex nerazzurro, ceduto in estate dall'Inter.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Super Buchanan, già 6 gol in Liga: ma l’Inter lo controlla ancora? Tutta la verità
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Super Buchanan, già 6 gol in Liga: ma l’Inter lo controlla ancora? Tutta la verità
Tajon Buchanan ha già realizzato 6 gol nella Liga con la maglia del Villarreal: ma l'Inter lo controlla ancora? Ecco la verità
Questo il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal. L'esterno canadese classe 1999 si trasferisce a titolo definitivo”, si legge.
Cessione dunque a titolo definitivo sulla base di 8,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita: queste le condizioni dell’operazione. L’Inter ha dunque una percentuale sulla rivendita dell’esterno, ma non lo controlla più.
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