L'Inter, come noto, è alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione, con Sommer destinato a salutare per motivi anagrafici e Martinez che, al momento, non sembra poter dare le giuste garanzie. Il preferito della dirigenza nerazzurra è Guglielmo Vicario , estremo difensore del Tottenham, desideroso di tornare in Italia dopo la parentesi in Premier League.

Un apprezzamento che, al momento, non ha portato ad alcuna trattativa, ma la situazione può cambiare nei prossimi mesi. Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ritiene che possieda i requisiti adatti per giocare in una squadra top, compreso il curriculum: ha appena vinto l'Europa League da protagonista nel Tottenham, ha acquisito padronanza dei teatri internazionali debuttando in Champions League e in Nazionale. Classe 1996, arriverebbe alla soglia dei 30 anni a realizzare un vecchio sogno professionale: da giovane si ispirava allo sloveno Samir Handanovic, che dell'Inter è stato addirittura capitano".

"Al momento non è stata aperta alcuna trattativa, è bene precisarlo. Né con il Tottenham, che lo ha acquistato sempre nel 2023 dall'Empoli per 20 milioni più bonus, né con l'entourage del giocatore, che aveva trattato il possibile trasferimento con l'Inter appunto due anni fa, quando poi venne scelto Sommer. [...] La voglia di Vicario di tornare in Italia e approdare finalmente all'Inter è nota, con tutta la gratitudine per l'esperienza inglese che lo ha migliorato come uomo e come portiere. Non resta che accontentare le richieste del Tottenham, che ovviamente non ha alcuna fretta né esigenza di vendere uno dei calciatori strategici, vincolato tra l'altro da un contratto che scade nel 2028.