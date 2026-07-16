Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Una rete fondamentale, decisiva. Un colpo di testa che permette all'Argentina di battere l'Inghilterra e di conquistare il pass per la finale del Mondiale. Un gol che, oltretutto, sa anche tanto di Inter, un filo che collega in qualche modo Javier Zanetti e Lautaro Martinez. L'attuale capitano nerazzurro ne ha parlato in mix zone ai microfoni di DAZN: "Cosa significa questo gol per me? Significa tanto, tantissimo, perché è un gol che vale il passaggio a una finale, è un gol che tutti gli argentini vorrebbero fare e l'ho fatto io. La voglia che ho oggi, la felicità, è al massimo".

L'ultimo gol di un argentino all'Inghilterra era stato di Zanetti al Mondiale. Oggi un capitano dell'Inter segna ancora..."Incredibile, anche con il numero 22, con la maglia blu. Sono tutte cose che il destino oggi mi ha regalato, quindi oggi è tutta felicità: sono molto contento".

Quando la palla è entrata cosa hai pensato?"Ho iniziato a cercare la mia famiglia che era lì, proprio sul calcio d'angolo. Ho pensato ai miei figli, che mi hanno cambiato la vita. A mia moglie, ai miei fratelli che erano lì, a tutta la mia famiglia che è in Argentina".