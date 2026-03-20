Hakan Calhanoglu a Firenze ci sarà e probabilmente partirà da titolare nella gara contro la formazione viola. Lautaro Martinez lavora sul campo ma non in gruppo, difficilmente - anche se dovesse allenarsi con i compagni nelle prossime ore - farà parte della spedizione di Firenze. Bastoni va un po' meglio ma non benissimo: permangono dubbi sulla sua convocazione per la gara contro la Fiorentina, ci sarà da capire nelle prossime ore cosa deciderà Chivu. Così a Skysport hanno fatto il punto sugli infortunati dell'Inter.
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Sky – Calhanoglu verso la maglia da titolare a Firenze. L’Inter chiede di più a Barella
I numeri di Barella—
"C'è da mantenere la distanza dal Milan secondo in classifica. Barella ha dato segnali di recupero nella gara contro l'Atalanta, quando ha fatto assist per il gol di Esposito", ha sottolineato Paventi a proposito di uno dei perni dell'Inter degli ultimi anni. Nicolò non è riuscito in questa stagione ad incidere come sa fare.
Il calciatore nerazzurro, che è stato convocato da Gattuso per i play-off in chiave Mondiale dell'Italia, ha collezionato in questa stagione 35 presenze, 31 da titolare e ha giocato 2601 minuti e ha una media di 74 minuti a partita. Ha segnato 1 gol e ha fornito 7 assist in campionato ed è tra i centrocampisti che ne hanno forniti di più in Serie A.
"L'Inter ha bisogno incida di più su assist e gol e ne ha bisogno anche la Nazionale - spiegano a Skysport - da questa gara in avanti ci si aspetta molto di più da lui e dai suoi compagni".
(Fonte: SS24)
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