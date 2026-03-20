Il punto sugli infortunati del canale satellitare e il punto sul momento dei nerazzurri con un focus sul centrocampista italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 16:42)

Hakan Calhanoglu a Firenze ci sarà e probabilmente partirà da titolare nella gara contro la formazione viola. Lautaro Martinez lavora sul campo ma non in gruppo, difficilmente - anche se dovesse allenarsi con i compagni nelle prossime ore - farà parte della spedizione di Firenze. Bastoni va un po' meglio ma non benissimo: permangono dubbi sulla sua convocazione per la gara contro la Fiorentina, ci sarà da capire nelle prossime ore cosa deciderà Chivu. Così a Skysport hanno fatto il punto sugli infortunati dell'Inter.

I numeri di Barella — "C'è da mantenere la distanza dal Milan secondo in classifica. Barella ha dato segnali di recupero nella gara contro l'Atalanta, quando ha fatto assist per il gol di Esposito", ha sottolineato Paventi a proposito di uno dei perni dell'Inter degli ultimi anni. Nicolò non è riuscito in questa stagione ad incidere come sa fare.

Il calciatore nerazzurro, che è stato convocato da Gattuso per i play-off in chiave Mondiale dell'Italia, ha collezionato in questa stagione 35 presenze, 31 da titolare e ha giocato 2601 minuti e ha una media di 74 minuti a partita. Ha segnato 1 gol e ha fornito 7 assist in campionato ed è tra i centrocampisti che ne hanno forniti di più in Serie A.

"L'Inter ha bisogno incida di più su assist e gol e ne ha bisogno anche la Nazionale - spiegano a Skysport - da questa gara in avanti ci si aspetta molto di più da lui e dai suoi compagni".

(Fonte: SS24)