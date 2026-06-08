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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, spunta l’ipotesi Zirkzee? Ecco la voce che arriva dall’Inghilterra
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Inter, spunta l’ipotesi Zirkzee? Ecco la voce che arriva dall’Inghilterra
L'attaccante olandese, ex Bologna, è destinato a lasciare Old Trafford dopo due stagioni deludenti con i Red Devils
Dopo aver fatto bene in Serie A con la maglia del Bologna, Joshua Zirkzee non è riuscito a ripetersi in Premier League: l'attaccante olandese, reduce da due stagioni deludenti con il Manchester United, è destinato a lasciare Old Trafford, e la dirigenza dei Red Devils è al lavoro per trovare una soluzione.
L'ultima ipotesi arriva da Team Talk che, nell'ambito dell'interesse del Manchester United nei confronti di Pio Esposito, ha paventato lo scenario di un ritorno di fiamma dei nerazzurri per l'ex Bologna, seguito qualche anno fa. Una situazione che, al momento, non risulta percorribile.
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