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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, clamoroso scambio Inter-Juve? Pistocchi dice sì: “E’ giocatore con molte qualità”
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Mercato, clamoroso scambio Inter-Juve? Pistocchi dice sì: “E’ giocatore con molte qualità”
Maurizio Pistocchi, giornalista, in risposta alla domanda del tifoso, approverebbe la trattativa per i nerazzurri
Davide Frattesi per Andrea Cambiaso: è questo il clamoroso scambio tra Inter e Juve ipotizzato da un tifoso su X. Frattesi è infatti da sempre un pallino di Luciano Spalletti e in uscita dai nerazzurri, mentre l'esterno può essere ceduto dai bianconeri e una risorsa sulle fasce.
Maurizio Pistocchi, giornalista, in risposta alla domanda del tifoso, approverebbe la trattativa per i nerazzurri: "Giocatore con molte qualità e grandi margini di miglioramento, che nell’Inter potrebbe giocare a dx e a sx", ha scritto su Cambiaso.
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