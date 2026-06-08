FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, clamoroso scambio Inter-Juve? Pistocchi dice sì: “E’ giocatore con molte qualità”

calciomercato

Mercato, clamoroso scambio Inter-Juve? Pistocchi dice sì: “E’ giocatore con molte qualità”

Mercato, clamoroso scambio Inter-Juve? Pistocchi dice sì: “E’ giocatore con molte qualità” - immagine 1
Maurizio Pistocchi, giornalista, in risposta alla domanda del tifoso, approverebbe la trattativa per i nerazzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Davide Frattesi per Andrea Cambiaso: è questo il clamoroso scambio tra Inter e Juve ipotizzato da un tifoso su X. Frattesi è infatti da sempre un pallino di Luciano Spalletti e in uscita dai nerazzurri, mentre l'esterno può essere ceduto dai bianconeri e una risorsa sulle fasce.

Mercato, clamoroso scambio Inter-Juve? Pistocchi dice sì: “E’ giocatore con molte qualità”- immagine 2
Getty Images

Maurizio Pistocchi, giornalista, in risposta alla domanda del tifoso, approverebbe la trattativa per i nerazzurri: "Giocatore con molte qualità e grandi margini di miglioramento, che nell’Inter potrebbe giocare a dx e a sx", ha scritto su Cambiaso.

Leggi anche
In Uk – Jones vuole solo l’Inter. Ecco la vera offerta dei nerazzurri. Il Liverpool...
Calhanoglu, un fatto ha ingigantito le voci da Istanbul. Rinnovo? Ecco l’idea. Inter era...

© RIPRODUZIONE RISERVATA