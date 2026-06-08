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Atalanta, il sostituto di Palestra dalla Premier: trattativa per un ex Juve, i dettagli

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Il club orobico vuole riportare in Serie A l'ex bianconero, attualmente al Nottingham Forest: dialoghi in corso
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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L’Atalanta ha individuato il possibile erede di Marco Palestra. Il nuovo direttore sportivo del club orobico, Cristiano Giuntoli, ha messo nel mirino Nicolò Savona, calciatore ex Juventus.

Atalanta, il sostituto di Palestra dalla Premier: trattativa per un ex Juve, i dettagli- immagine 2
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La società bergamasca ha già contattato il Nottingham Forest, proprietario del cartellino: come riferiscono Matteo Moretto e Alfredo Pedullà, la trattativa è in corso.

Il DS Giuntoli e l’entourage di Savona sono in contatto, con nuovi dialoghi previsti nei prossimi giorni.

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L’obiettivo dell’Atalanta è di non farsi trovare impreparata in caso di addio di Palestra: l’Inter è ancora in pressing, con novità attese nei prossimi giorni sul classe 2005, obiettivo dei nerazzurri meneghini per il dopo Dumfries.

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