L’Atalanta ha individuato il possibile erede di Marco Palestra. Il nuovo direttore sportivo del club orobico, Cristiano Giuntoli, ha messo nel mirino Nicolò Savona, calciatore ex Juventus.

La società bergamasca ha già contattato il Nottingham Forest, proprietario del cartellino: come riferiscono Matteo Moretto e Alfredo Pedullà, la trattativa è in corso.