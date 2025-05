Le richieste di Simone Inzaghi per rinnovare il contratto con l’Inter e, più in generale, per il futuro. Tuttosport oggi in edicola parla così dell’incontro che ci sarà tra le parti dopo la finale di Champions League di Monaco:

Inzaghi-Inter, summit a giugno

“L’appuntamento è a giugno, dopo la finale di Monaco. Simone Inzaghi e l’Inter si vedranno per parlare di futuro. Il tecnico, come raccontato nei giorni scorsi, è nel mirino di diversi club, da tempo. Ai corteggiatori inglesi si è unito per esempio l’Al-Hilal, ma l'offerta da 20 milioni a stagione non ha fatto breccia. Inzaghi si vede ancora nel calcio europeo e in testa ai suoi pensieri c’è sempre l’Inter. Il tecnico non considera ancora chiuso il suo ciclo in nerazzurro - è arrivato a 215 presenze, quarto di tutti i tempi dietro miti come Trapattoni (232), Mancini (303) ed Herrera (366) -, però dopo quattro stagioni dei ragionamenti andranno fatti. E non riguardano i soli discorsi temporali (la nuova scadenza sarà fissata come minimo al 2027) ed economici, con l'ingaggio che verrà ritoccato verso l'alto (da 6.5 ad almeno 7 milioni).