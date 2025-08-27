A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell’esordio dell’Inter in campionato contro il Torino e di Chivu

Chivu saprà variare nei momenti di difficoltà, è stato bravo inizialmente a tenere un modulo che conoscono a memoria, ma sono convinto che nei momenti di difficoltà lui varierà. Quello che non faceva Inzaghi. Chivu cambierà sia modulo che giocatori vi dico”.