SM – Inter, Jakirovic per il futuro. Mlacic: definitivamente no

Su SportMediaset hanno parlato dell'operazione Jakirovic . Il calciatore della Dinamo Zagabria piace all'Inter che guarda in prospettiva futura. "L'Inter guarda al futuro, vuole inserire giocatori pronti per la prossima stagione. È in chiusura la trattativa per il classe 2008. Un giocatore molto valido per l'Inter del futuro», ha spiegato del giocatore croato Accomando sul canale sportivo.

«Mentre per Mlacic possiamo dire che è definitivamente no», hanno aggiunto dal canale sportivo di Mediaset. Si tratta del calciatore classe 2007 dell'Hajduk Spalato per il quale l'Inter aveva già trovato un accordo con il club croato. Ma i discorsi si sono bloccati per la volontà della famiglia di scegliere un nuovo procuratore e affidarsi a Ramadani. Secondo alcune fonti i canali sono stati riaperti ma per gli esperti di mercato di Mediaset si tratta di un no definitivo.