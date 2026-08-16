Non ci sono reati per la giustizia ordinaria - la Procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione - e non sono stati riscontrati illeciti dalla giustizia sportiva.

Ecco perché Arbitropoli si risolverà in un nulla di fatto e non ci sono state (e non ci saranno) ripercussioni sull'Inter.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto sul suo account Twitter, Giulio Mola, giornalista, ha fatto il punto della situazione proprio su tutta l'inchiesta, arrivando ad una conclusione che non lascia dubbi sulla posizione dell'Inter. CONTINUA A LEGGERE