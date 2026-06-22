"Lui sa che l’Inter lo vuole — è un corteggiamento che va avanti da gennaio — e allo stesso tempo però sa anche che il suo non potrà essere uno di quei trasferimenti che si chiuderà nel giro di poco tempo. E, lato club nerazzurro, non trapela alcun tipo di frenesia nei confronti di questo affare; un po’ perché si apre oggi la settimana che deve portare al rilancio decisivo per Palestra, alla fumata bianca (con firma) per Provedel e magari anche a nuovi contatti con l’Udinese per avvicinarsi ancora di più a Solet, un po’ perché un colpo come Jones va finanziato con una cessione. L’addio in questione è sempre quello di Davide Frattesi , ma anche su questo fronte non si sono registrate novità sostanziali. Quindi, Jones sì ma senza fretta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Anche perché l’Inter intenderà ripresentarsi al Liverpool con un’offerta che possa essere il più convincente possibile. I Reds per il loro gioiellino, cresciuto lì nell’Academy da quando aveva 9 anni, intanto sembrerebbero aver aumentato le loro pretese fino a 35 milioni. O almeno è questa la cifra di cui la stampa inglese (che, occhio, ragiona in sterline), Times compreso, ha iniziato a parlare in ottica Jones. Sempre da lì altre indiscrezioni hanno fatto emergere un certo disappunto dei Reds nei confronti nei nerazzurri e delle loro intenzioni (non tentativi formali) di provare ad abbassare quella pretesa economica. Niente di nuovo sul fronte del calciomercato e nel gioco delle parti tra acquirente e venditore, ma al momento l’Inter è solo ferma alla prima offerta da 20 milioni, dopo la quale ha già registrato il primo no degli inglesi. Il rilancio formale arriverà quando in Viale della Liberazione avranno definito l’uscita di Frattesi e con questo si punterà a eliminare quel presunto fastidio rosso. Un affare a cottura lenta per un giocatore che per il momento comunque non ha ricevuto altre attenzioni né ha scatenato un’asta come probabilmente il Liverpool si augurava. Jones è considerato dall’Inter il profilo perfetto per il centrocampo. Giovane (classe 2001) ma non proprio un ragazzino, europeo e con esperienza in Champions League. Con Arne Slot in panchina non ha visto il campo quanto avrebbe voluto e ad ora è difficile ipotizzare che possa diventare centrale nella mediana di Andoni Iraola", aggiunge Gazzetta.